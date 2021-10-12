В России предложили ввести внесудебный порядок блокировки счетов и карт

Росфинмониторинг предложил дать возможность без решения суда блокировать счета и банковские карты, которые подозреваются в использовании для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе организации массовых беспорядков и оборота наркотиков. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Применять такой механизм правоохранители смогут, в частности, если получили данные о финансировании деятельности, "направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям", отмечается в пояснительной записке. Кроме того, принять соответствующее решение можно будет только в ситуациях, которые не терпят отлагательств, а сведения, служащие причиной блокировки, должны быть "достаточными, подтверждёнными и задукоментированными". Действовать приостановление операций по картам и счетам может до десяти рабочих дней, а для его продления уже необходимо разрешение суда.

Решение о блокировке будет принимать ограниченный круг должностных лиц, куда предлагают включить руководителей федеральных органов власти и их заместителей, в частности сотрудников МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга, а также отдельных глав их территориальных органов. Кроме того, предусмотрено обязательное уведомление о таком решении генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчинённого ему прокурора в течение суток. Отмечается, что ведомство сможет опротестовать принятие такой меры, если есть нарушения закона, протест будет рассмотрен в течение 48 часов.

По данным разработчиков проекта, основанным на анализе имеющейся практики, "в день по всей территории РФ уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов будет приниматься примерно 17 решений о приостановлении операций, ‎а в неделю — около 120". Авторы инициативы уверены, что проект в случае его принятия позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан при использовании финансовых инструментов в противоправных целях.