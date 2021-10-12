Слуцкий — о перспективах встречи "нормандской четвёрки": Форма без содержания обречена на провал

По мнению собеседника Лайфа, проводить консультации по Украине на высшем уровне ради самих консультаций не следует. Для начала стоит определиться, о чём пойдёт речь.

Слуцкий рассуждает о перспективах встречи "нормандской четвёрки". Видео © LIFE

Депутат Леонид Слуцкий, который в новом созыве остался на посту председателя Комитета Госдумы по международным делам, считает, что проводить встречу "нормандской четвёрки" по Украине исключительно ради самого факта такой встречи точно не стоит. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа.

"Мы не должны планировать встречи без содержания. Форма без содержания заведомо обречена на провал", — убеждён депутат.

Слуцкий заверил, что Россия продолжает придерживаться позиции, что другого жизнеспособного формата по Украине, кроме "нормандской четвёрки", нет, равно как и нет другой основы для выхода из кризиса, кроме Минских соглашений. И, возможно, вчерашний разговор президента России Владимира Путина с уходящей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном, а также отдельная беседа европейских политиков с украинским президентом Владимиром Зеленским могут придать импульс, чтобы была сформирована повестка для четырёхсторонней встречи.

"Мы должны говорить о том, что нужно формировать содержательную повестку, после чего будет повод собраться", — заключил Слуцкий.