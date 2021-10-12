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Опубликовано 12 октября 2021, 19:41

Володин рассказал, как Госдума будет добиваться повышения доходов россиян

Он подчеркнул, что необходимо работать над решением проблемы в комплексе: повышать благосостояние граждан, создавать условия для роста экономики и защищать суверенитет страны.

Володин рассказал, как Госдума будет добиваться повышения доходов россиян. Видео © LIFE

Спикер Госдумы РФ восьмого созыва Вячеслав Володин ответил на вопрос Лайфа о том, как парламент будет добиваться повышения доходов россиян. Такую задачу сегодня на встрече с депутатами озвучил президент РФ Владимир Путин.

"Для этого придётся работать всем более ответственно, понимая, что эта проблема у нас существует и она должна быть во главе повестки. Мы должны совместно с правительством постараться сделать всё для того, чтобы каждая социальная группа, которая чувствует проблему, получила помощь и поддержку", — подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты парламента напомнил о мерах адресной поддержки, которые уже действуют, и подчеркнул, что необходимо работать над решением проблемы низких доходов в комплексе: повышать благосостояние граждан, создавать условия для роста экономики и защищать суверенитет страны.

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Напомним, сегодня в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва президент Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. О задаче повышения доходов россиян глава государства заявлял и в сентябре — на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Владимир Путин призывал свести уровень бедности к минимуму и вытащить значительное число граждан из этого состояния.

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Александр Юнашев
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