Суд арестовал школьника из Махачкалы, зарезавшего одноклассника
Под стражей подросток пробудет по меньшей мере два месяца — до 11 декабря текущего года.
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Ученика школы № 51 в городе Махачкале, который в разгар ссоры зарезал одноклассника, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву. Отмечается, что ходатайство о взятии несовершеннолетнего под стражу поступило в Кировский районный суд Махачкалы.
"Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 11 декабря 2021 года", — сказала собеседница агентства.
Напомним, трагедия случилась 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОПа после убийства девятиклассника. Подозреваемый в убийстве ученик заявил, что в момент кровавой расправы находился в состоянии аффекта.
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