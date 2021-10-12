Суд арестовал школьника из Махачкалы, зарезавшего одноклассника

Ученика школы № 51 в городе Махачкале, который в разгар ссоры зарезал одноклассника, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву. Отмечается, что ходатайство о взятии несовершеннолетнего под стражу поступило в Кировский районный суд Махачкалы.