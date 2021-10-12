НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд арестовал школьника из Махачкалы, зарезавшего одноклассника

Под стражей подросток пробудет по меньшей мере два месяца — до 11 декабря текущего года.

12 октября, 17:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ученика школы № 51 в городе Махачкале, который в разгар ссоры зарезал одноклассника, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву. Отмечается, что ходатайство о взятии несовершеннолетнего под стражу поступило в Кировский районный суд Махачкалы.

"Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 11 декабря 2021 года", — сказала собеседница агентства.

В Махачкале уволили директора школы, где ученик зарезал одноклассника

В Махачкале уволили директора школы, где ученик зарезал одноклассника

Напомним, трагедия случилась 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОПа после убийства девятиклассника. Подозреваемый в убийстве ученик заявил, что в момент кровавой расправы находился в состоянии аффекта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1