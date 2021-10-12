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Терапевт объяснила, как спокойно пережить магнитную бурю

Врач отметила, что поберечься особенно стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период им обязательно надо принимать прописанную терапию.

12 октября, 17:06
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

Метеозависимым людям в период магнитных бурь лучше не перегружать себя. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с "Москвой 24". При этом она отметила: здоровые люди, как правило, спокойно переносят смену давления и возмущения магнитного поля.

Специалист призвала людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно беречься в этот период. Лапа подчеркнула, что им надо обязательно принимать назначенную терапию во избежание мигреней.

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"Надо делать всё, чтобы расширить сосуды. В частности, принимать крепкий сладкий чай, кому это можно. Кому нельзя, просто чай и воды побольше, чтобы наполнять сосуды, чтобы организм не чувствовал перемен", — сказала собеседница.

Она также советует в период магнитных бурь отказаться от слишком активных физических занятий, лучше поберечься.

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Ранее Лайф рассказывал, что Землю накрыла магнитная буря. Облако солнечной плазмы увеличило радиационную нагрузку на космические спутники. Оно же влияет на колебания магнитного поля у поверхности планеты и вызывает северные сияния.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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