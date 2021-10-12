Терапевт объяснила, как спокойно пережить магнитную бурю
Врач отметила, что поберечься особенно стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период им обязательно надо принимать прописанную терапию.
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Метеозависимым людям в период магнитных бурь лучше не перегружать себя. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с "Москвой 24". При этом она отметила: здоровые люди, как правило, спокойно переносят смену давления и возмущения магнитного поля.
Специалист призвала людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно беречься в этот период. Лапа подчеркнула, что им надо обязательно принимать назначенную терапию во избежание мигреней.
"Надо делать всё, чтобы расширить сосуды. В частности, принимать крепкий сладкий чай, кому это можно. Кому нельзя, просто чай и воды побольше, чтобы наполнять сосуды, чтобы организм не чувствовал перемен", — сказала собеседница.
Она также советует в период магнитных бурь отказаться от слишком активных физических занятий, лучше поберечься.
Ранее Лайф рассказывал, что Землю накрыла магнитная буря. Облако солнечной плазмы увеличило радиационную нагрузку на космические спутники. Оно же влияет на колебания магнитного поля у поверхности планеты и вызывает северные сияния.
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