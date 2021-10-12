Британские СМИ извинились за фейк о "краже" Россией формулы вакцины
Это произошло после того, как РФПИ неопровержимо доказал ложность представленной таблоидом The Sun информации.
Фото © Twitter / Sputnik V
Британские СМИ опровергли фейковую информацию о том, что Россия якобы "украла" формулу вакцины AstraZeneca, использовав её для создания "Спутника V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Целый ряд британских жёлтых газет, известных своей скандальностью и подтасовками информации, были вынуждены извиниться и опровергнуть очередную фальшивку о якобы "украденных" секретах производства британской вакцины, столкнувшись с неопровержимыми фактами", — сказано в телеграм-канале фонда.
Так, первой полностью удалила статью газета Daily Express, опубликовав извинения и признав фейковость представленных в ней данных.
"До нашего сведения дошло, что это (сообщение о краже вакцины. — Прим. Лайфа) было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" общеизвестна. В статье также содержалась ложная информация", — сказано в тексте на сайте издания Daily Express.
Авторы оригинального текста в таблоиде The Sun выпустили исправленную версию с цитатами из заявления РФПИ.
Напомним, газета The Sun, ссылаясь на источники, написала, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины AstraZeneca и использовали её для разработки "Спутника V".
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