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Британские СМИ извинились за фейк о "краже" Россией формулы вакцины

Это произошло после того, как РФПИ неопровержимо доказал ложность представленной таблоидом The Sun информации.

12 октября, 17:14
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1447879651959971845/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik V</a></p>

Фото © Twitter / Sputnik V

Британские СМИ опровергли фейковую информацию о том, что Россия якобы "украла" формулу вакцины AstraZeneca, использовав её для создания "Спутника V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Целый ряд британских жёлтых газет, известных своей скандальностью и подтасовками информации, были вынуждены извиниться и опровергнуть очередную фальшивку о якобы "украденных" секретах производства британской вакцины, столкнувшись с неопровержимыми фактами", — сказано в телеграм-канале фонда.

В РФПИ назвали очередным фейком статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины

В РФПИ назвали очередным фейком статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Так, первой полностью удалила статью газета Daily Express, опубликовав извинения и признав фейковость представленных в ней данных.

"До нашего сведения дошло, что это (сообщение о краже вакцины. — Прим. Лайфа) было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" общеизвестна. В статье также содержалась ложная информация", — сказано в тексте на сайте издания Daily Express.

Авторы оригинального текста в таблоиде The Sun выпустили исправленную версию с цитатами из заявления РФПИ.

Песков назвал заявившую о якобы "краже" Россией формулы вакцины The Sun ненаучным изданием

Песков назвал заявившую о якобы "краже" Россией формулы вакцины The Sun ненаучным изданием

Напомним, газета The Sun, ссылаясь на источники, написала, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины AstraZeneca и использовали её для разработки "Спутника V".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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