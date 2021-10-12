Британские СМИ извинились за фейк о "краже" Россией формулы вакцины

Британские СМИ опровергли фейковую информацию о том, что Россия якобы "украла" формулу вакцины AstraZeneca, использовав её для создания "Спутника V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Целый ряд британских жёлтых газет, известных своей скандальностью и подтасовками информации, были вынуждены извиниться и опровергнуть очередную фальшивку о якобы "украденных" секретах производства британской вакцины, столкнувшись с неопровержимыми фактами", — сказано в телеграм-канале фонда.

Так, первой полностью удалила статью газета Daily Express, опубликовав извинения и признав фейковость представленных в ней данных.

"До нашего сведения дошло, что это (сообщение о краже вакцины. — Прим. Лайфа) было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" общеизвестна. В статье также содержалась ложная информация", — сказано в тексте на сайте издания Daily Express.

Авторы оригинального текста в таблоиде The Sun выпустили исправленную версию с цитатами из заявления РФПИ.