Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе ЧЕ-2023

Молодёжная сборная России поддержала почин старших товарищей и также одержала важную победу, разгромив на выезде команду Литвы со счётом 3:0.

Главным героем встречи стал нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, который оформил дубль буквально за шесть минут. Ещё один гол забил (правда, в свои ворота) игрок литовской команды Узела. Стоит отметить, что все мячи пришлись на второй тайм.