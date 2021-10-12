Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе ЧЕ-2023
Дублем отметился Константин Тюкавин, который был в расширенном списке нашей основной команды.
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Молодёжная сборная России поддержала почин старших товарищей и также одержала важную победу, разгромив на выезде команду Литвы со счётом 3:0.
Главным героем встречи стал нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, который оформил дубль буквально за шесть минут. Ещё один гол забил (правда, в свои ворота) игрок литовской команды Узела. Стоит отметить, что все мячи пришлись на второй тайм.
В состав "молодёжки" вошли Мухин и Тюкавин, которых Карпин не включил в окончательный состав сборной
Благодаря этому результату наша команда продолжает находиться на втором месте в своей отборочной группе, имея в активе девять очков после четырёх матчей. Выше лишь сборная Испании.
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