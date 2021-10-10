Смертельная попутка: Как маньяк Шипилов убивал и насиловал женщин, отбывая срок в колонии Его арестовали 10 октября 1999 года за убийство 12 женщин. "Я совершал преступление ради самого преступления!" — заявил тщеславный убийца. За решёткой он уже 22 года. 9 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Юрий Тутов © Загадочные преступления прошлого

Если бы врачи, педагоги или полицейские могли понять, когда и почему человек становится непредсказуемым зверем, то наверняка бы предупреждали большинство подобных преступлений. Но, увы, предсказать такое невозможно. Детство у будущего маньяка было не сахар: мать рано умерла, а отец пил и водил домой женщин. Однако шансы стать хорошим человеком у Шипилова были: он получил специальность, отслужил в армии, женился, обзавёлся детьми. Работал мастером производственного обучения в 9-м лицее города Архангельска, подрабатывал водителем. Был на хорошем счету у коллег — приятный, общительный.

Убийца и насильник

И всё это время преступник вёл другую жизнь, скрытую от людей, в которой не признавался никому: насиловал, резал и убивал женщин. Сколько жертв на самом деле лишил жизни этот убийца, неизвестно. Обо всех известных преступлениях он рассказал сам, по своей воле. В некоторых убийствах признался позже, уже после пожизненного приговора, когда надоел быт колонии для пожизненников. Будут ли ещё признания? Непонятно. Сам он усмехался в лицо журналистам: "Это я просто взял на себя висяки! Хотел преференций, да обманули!"

Можно предположить, что преступную деятельность он начал ещё молодым. Хвастался, что у него было много "мимолётных связей с женщинами". На самом деле служебный автомобиль он использовал для преступлений — подсаживал на дороге женщин и мужчин. С мужчин просто брал деньги, женщин насиловал.

Кадр из телепередачи "Криминальная Россия — Адская бочка"

Первое убийство он совершил 23 октября 1995 года: в микрорайоне Цигломень насмерть забил металлическим прутом женщину. Следующее убийство, по словам маньяка, произошло в 1996 году. На дороге он подобрал попутчицу. Женщина была подвыпившей и якобы сама легко согласилась на сексуальную связь в кабине машины. Однако после этого Шипилов зарезал её. Бил с таким остервенением, что сломал клинок ножа — тот остался в теле жертвы. Позже он будет оправдываться: "Боялся, что расскажет жене". Странное оправдание. Тело убитой зарыл на территории местного кирпичного завода. В этом же году он лишил жизни ещё двух жительниц Архангельска: Марину Ларионову и Светлану Гордееву. Тела зарыл. Летом 1996 года прервалась ниточка жизни ещё одной женщины: зверь встретил её у посёлка Талаги, оглушил ударом кулака, а позже застрелил из самопального оружия.

Но были и другие жертвы — одинокие женщины разных возрастов, которых маньяк подкарауливал, насиловал и… отпускал. Наконец, одна из них переступила через стыд и написала заявление в милицию. Шипилова задержали. На суде прокурорам удалось доказать целую серию изнасилований — 8 эпизодов.

Маньяк из колонии

Казалось бы, Фемида восторжествовала и преступник поехал отбывать срок в колонию города Вельска на долгих восемь лет. Жители Архангельской области могли вздохнуть с облегчением. Не тут-то было! Преступник был хитёр и умён. Недаром его называли "самым обаятельным убийцей" — расположить к себе он мог кого угодно. За примерное поведение начальство колонии вскоре расконвоировало насильника и поручило ему ассенизаторскую машину. Преступник получил возможность беспрепятственно покидать территорию колонии и смог вернуться к преступному ремеслу — остановиться он уже не мог.

Убийства совершал по заранее продуманному плану: подбирал за городом на трассе одиноких голосующих девушек и женщин, отвозил их в лес, насиловал, убивал, тела закапывал.

Кадр из телепередачи "Криминальная Россия — Адская бочка"

Первые два убийства молодых девушек вызвали у него неприятие — Татьяна Доильницына и Ольга Акинихина оказались девственницами, однако это не остановило маньяка. Он их изнасиловал, задушил, а тела спрятал. Причём первую жертву сначала просто забросал ветками, а позже вернулся и закопал. После этого решил впредь иметь дело только с женщинами средних лет.

За 1998 и 1999 годы жертвами изверга стали Ирина Зотова — её маньяк закопал на свалке, как мусор, Анна Кабанова, Анна Палкина, Тамара Власова, Ольга Мартемьянова, Тамара Буймер и Зинаида Шорохова. Чтобы жертвы не могли сбежать, на пассажирской дверце заключённый вельской колонии удалил ручку, которой открывалась дверь. Каждая из севших к нему женщин сразу же оказывалась в ловушке. Позже на допросах он будет "петь" следователям, что тех попутчиц, кто отказывался с ним выпить водки, он не трогал, убивал лишь тех, кого счёл проституткой. Однако позже станет известно: если жертва отказывалась пить, водку маньяк вливал ей насильно.

Расплата

Следствие вышло на Шипилова случайно. Во время следственных действий "фекалийка" маньяка проехала по дороге мимо сотрудников силовых ведомств. Машина местной колонии УГ-42/14 с заключённым за рулём не могла не привлечь внимания. Шипилова сразу же проверили и выяснили, что график его выездов за пределы колонии полностью совпадает с "расписанием" убийств. Одна из случайных свидетельниц подтвердила, что видела машину Шипилова недалеко от деревни Лукинская, где пропала одна из жертв. Тогда следователи решили обыскать гараж, где стояла "фекалийка", и нашли в кабине женское кольцо и цепочку, принадлежавшие убитой. Шипилова задержали. Долгое время он молчал, а потом вдруг совершил попытку самоубийства. Порезанные вены ему зашили, откачали. Придя в себя, маньяк начал давать показания. Позже он будет признаваться журналистам: хотел, чтобы остановили. Следователям Вельска он в мельчайших подробностях рассказал о двенадцати убийствах: девять из них он совершил в Вельске, ещё три — в Архангельске. Показал все места, где закапывал тела жертв.

Фото © Оперативная съёмка со следственного эксперимента

25 октября 2000 года за содеянное Шипилов был осуждён на пожизненное заключение. В 2016 году он признался ещё в двух убийствах, которые по почерку ему действительно не подходили: это было убийство женщины металлическим прутом в Архангельске и убийство в Талагах, где женщина была застрелена из самопала. В последнем случае Шипилов влил потерявшей сознание жертве водку в рот, бросил её на дно заранее выкопанной ямы и выстрелил из самопала в голову. Однако при этом маньяк безошибочно указал места захоронений обеих жертв. За эти убийства ему добавили к пожизненному заключению ещё девять лет. Наказание скорее символическое.

Авторы Александр Лаврентьев