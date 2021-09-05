Как сын героя оказался самым жестоким маньяком в СССР

Оглавление Пролог кошмара Первая кровь Осеннее безумие Конец маньяка Сын героя Пуля для маньяка

В октябре 1977 года был задержан один из самых омерзительных маньяков в истории не только Советского Союза, но и всего мира.

Анатолий Бирюков Сын знаменитого генерала и Героя Советского Союза

Всего за один календарный месяц, с середины сентября до середины октября 1977 года, Анатолий Бирюков совершил пять похищений младенцев, которых позднее изнасиловал и убил.

Преступления столичного маньяка были настолько отвратительны, что за ходом дела следил лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. А когда преступник наконец был пойман, многие отказывались верить своим глазам.

Убийцей и насильником младенцев оказался не сумасшедший психопат-рецидивист, а сын знаменитого генерала и Героя Советского Союза.

Пролог кошмара

Фото © Фотохроника ТАСС / Морковкин Анатолий, Чумичев Александр, Шогин Александр

Впервые Анатолий Бирюков оказался в поле зрения правоохранительных органов ещё в 1971 году. Тогда мужчина попытался похитить коляску, стоявшую возле детской больницы. К счастью, мать ребёнка вовремя подоспела и устроила скандал. Мужчину задержали подоспевшие милиционеры. Однако тихий и внешне безобидный похититель сумел обвести милиционеров вокруг пальца. Он убедил их в том, что не преследовал никаких преступных целей. Просто у него было игривое настроение, он в педагогических целях решил разыграть незадачливую мать, оставившую коляску с ребёнком без присмотра. Чтобы впредь была внимательнее.

Бирюков признал, что шутка получилась не очень удачной, а милиционеры, погрозив ему пальцем, отпустили, ограничившись мелким административным штрафом. Тогда никто и в страшном сне не мог представить, чем в конечном счёте закончится эта история.

Через несколько месяцев мужчину вновь поймали при попытке похищения коляски. На этот раз он объяснил, что позарился на дефицитную коляску, а того, что в ней находится младенец, он никак не предвидел. В одних источниках сообщается, что за кражу коляски он был осуждён на три года лишения свободы. Однако в других материалах говорится, что на момент ареста в 1977 году Бирюков не имел судимости. В таком случае ему, видимо, удалось замять дело, возместив пострадавшим ущерб, и избежать суда.

Так или иначе, на несколько лет Бирюков успокоился и не совершал никаких преступлений, живя обычной жизнью советского гражданина.

Первая кровь

16 сентября 1977 года в одном из домов в московском районе Щукино был обнаружен труп младенца. Трёхмесячная девочка была убита ударом ножа в живот и оставлена на подоконнике в подъезде. У входа в подъезд была найдена пустая коляска.

Следователи оказались в затруднении. Какой мотив может быть у человека, убивающего младенца? Может, это непутёвые родители, ведущие асоциальный образ жизни и решившие избавиться от ребёнка? Или сумасшедший, у которого началось сезонное обострение?

Первые две версии следователи уже через несколько дней отклонили. Ребёнок был хорошо ухожен, семья была благополучной, никаких врагов и конфликтов у пострадавших ни с кем не было, мать ребёнка в момент похищения находилась в помещении детской молочной кухни, возле которой она буквально на пару минут оставила коляску.

Уже после ареста Бирюков объяснил следователям, что совершил убийство из-за сильного испуга. Он намеревался надругаться над ребёнком в подъезде, но ему помешали местные жители. Он услышал, как открывается дверь на одном из верхних этажей, и это повергло его в ужас. Маньяк уверял, что только потом понял, что ему вовсе не стоило убивать ребёнка, достаточно было просто убежать, оставив его на подоконнике.

Осеннее безумие

Фото © Фотохроника ТАСС / Магзумов С.

После первого убийства Бирюков окончательно перестал себя сдерживать. Он стал просто одержимым. Уже через три дня, 19 сентября, он похитил трёхмесячную девочку из коляски, оставленной возле магазина "Детский мир". На этот раз нашлось несколько человек, которые видели похитителя. Однако они описывали его в достаточно общих чертах. И самое главное, ни один не разглядел главной приметы преступника, по которой его можно было опознать, — огромного шрама на левой щеке, который он получил ещё в детстве. По одной версии, случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. По другой, неудачно попытался извлечь порох из патрона.

Второе похищение младенца за три дня вряд ли было совпадением. Всё говорило о том, что в столице завёлся опасный маньяк-извращенец. Поиски пропавшей девочки и её похитителя взял под личный контроль министр внутренних дел Николай Щёлоков, доложивший о маньяке Брежневу. На поиски похищенной были брошены колоссальные силы, на протяжении нескольких недель милиционеры прочёсывали всю Москву, останавливали каждого одинокого мужчину с ребёнком, ориентировки на девочку и похитителя ушли и в другие области.

Через неделю была похищена ещё одна девочка. Её труп вскоре был обнаружен на одном из пустырей. Трёхмесячный ребёнок подвергся сексуальному насилию, что и стало причиной его смерти.

Несколько дней спустя при аналогичных обстоятельствах обнаружен ещё один ребёнок. А затем ещё. В начале октября на одной из свалок обнаруживают тело похищенной 19 сентября девочки, она также подверглась сексуальному насилию.

Даже бывалые следователи уголовного розыска были ошеломлены. Никогда в своей практике они не сталкивались с преступником подобного рода. Неизвестный похищал и насиловал младенцев в возрасте от трёх до шести месяцев, как мальчиков, так и девочек. Все преступления происходили по одной схеме. Мужчина забирал ребёнка из коляски, оставленной на несколько минут без присмотра, а затем труп находили на пустыре или свалке. Преступник, видимо, не мог себя контролировать. Он прекрасно знал, что после пяти убийств младенцев за один месяц его будет искать вся столичная милиция. Тем не менее он и не думал останавливаться.

Щёлоков негодовал и бросил на поимку отморозка все силы. И маньяк в конце концов допустил ошибку, позволившую его поймать.

Конец маньяка

Фото © Фотохроника ТАСС / Панов Станислав

Бирюков прекрасно знал, что его ищет вся столичная милиция, но даже не подумал затаиться. Вместо этого он решил начать охоту в Подмосковье. 21 октября в Чехове он похитил младенца из коляски возле магазина. Но на этот раз ему не повезло. В тот момент, когда он уже взял младенца на руки, из магазина вышла его мать и сразу же стала звать на помощь. На призыв девушки откликнулось несколько прохожих, погнавшихся за маньяком.

Бирюков схватил ребёнка и попытался уйти от преследователей дворами. Ребёнка в итоге пришлось оставить, он отягощал не слишком спортивного преступника. После долгой погони ему удалось оторваться от преследователей, но за это время его увидели десятки свидетелей. На этот раз все они оставили весьма точное описание преступника, описав и его главную примету — шрам на щеке.

Вооружившись точным фотороботом, милиционеры начали обход всех столичных предприятий. 24 октября им улыбнулась удача. В одном из строительных управлений его опознали как слесаря Анатолия Бирюкова.

Сын героя

Николай Бирюков. Фото © Фотохроника ТАСС / Акимов Николай, Грановский Наум

Ко всеобщему удивлению, мужчина со шрамом не был дегенератом-рецидивистом или сумасшедшим психопатом. Напротив, сослуживцы характеризовали его как тихого, скромного и семейного человека, за которым не водилось никаких странностей.

Более того, подозреваемый в жесточайших преступлениях оказался сыном весьма заслуженного человека. Его отцом был генерал-лейтенант Николай Бирюков, известный военачальник сталинской эпохи. Он командовал дивизией в Сталинградском сражении, затем руководил корпусом. Возглавлял сводный полк на Параде Победы в июне 1945 года. Бирюков был награждён звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, двумя орденами Суворова, четырьмя орденами Красного Знамени, американским орденом Легиона почёта, являлся почётным гражданином нескольких советских городов.

Следователи не могли понять, как у такого заслуженного человека мог родиться столь отвратительный сын. Объяснение вскоре дал сам маньяк. По его словам, всё было хорошо, он не помышлял ни о чём подобном до тех пор, пока его брак не дал трещину. После рождения ребёнка супруга отлучила его от своего тела. Из-за разладившейся сексуальной жизни Бирюкову в голову стали приходить самые безумные фантазии.

Поначалу он думал завести любовницу, но у него ничего не получилось. Мужчина не отличался особой уверенностью в себе и умением заводить романы.

Затем Бирюков планировал соблазнить девушку-подростка. От этой идеи он отказался из-за страха разоблачения и последующих неприятностей.

В конце концов Бирюков пришёл к идее похищать младенцев. Во-первых, они были безмолвны и не могли свидетельствовать против него. Во-вторых, не могли оказать сопротивление.

Пуля для маньяка

Фото © Фотохроника ТАСС / Бушухин Валерий

Многочисленные свидетели сентябрьского и октябрьского похищений уверенно опознали его. Кроме того, Бирюков признал и другие осенние похищения младенцев. Он не пытался отрицать вину, выбрав другую линию защиты. Маньяк пытался представить себя жертвой обстоятельств: комплексы и неуверенность в себе из-за внешности, злая жена, отказавшая ему в сексе, и прочее. Однако это было бессмысленно. Преступления Бирюкова были слишком ужасны, чтобы проявлять к нему какое-либо снисхождение.