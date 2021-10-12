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Apple анонсировала вторую осеннюю презентацию, где может представить новые MacBook и AirPods

Ранее компания представила новые модели своих смартфонов, планшетов и умных часов. На очереди ноутбук и наушники, уверены эксперты.

12 октября, 17:50

Фото © Shutterstock

Следующая презентация Apple состоится 18 октября. Такой анонс появился во вторник на сайте компании. Мероприятие запланировано на 20:00 мск. Как и прошлая осенняя презентация, на которой были показаны смартфоны iPhone 13, всё состоится в онлайн-формате.

Эксперты не сомневаются, что на второй осенней презентации Apple познакомит публику с новыми устройствами MacBook и AirPods. По данным издания Bloomberg, компания из Купертино обновит дизайн своего ноутбука впервые за пять лет, а вместо чипов от компании Intel в MacBook Pro будут впервые установлены чипы собственного производства. Новая модель ноутбука будет оснащена экранами по 14 и 16 дюймов, вернётся HDMI-порт, от которого ранее компания Apple решила отказаться. Ориентировочная стоимость новинки пока не известна.

Россияне скупили рекордное количество iPhone 13 за первую неделю продаж

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Ранее ретейлеры раскрыли, как за год вырос спрос на новинки от Apple. 85% всех предзаказанных смартфонов приходится на города-миллионники. Так, чаще всего гаджеты приобретали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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