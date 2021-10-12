Apple анонсировала вторую осеннюю презентацию, где может представить новые MacBook и AirPods

Следующая презентация Apple состоится 18 октября. Такой анонс появился во вторник на сайте компании . Мероприятие запланировано на 20:00 мск. Как и прошлая осенняя презентация, на которой были показаны смартфоны iPhone 13, всё состоится в онлайн-формате.

Эксперты не сомневаются, что на второй осенней презентации Apple познакомит публику с новыми устройствами MacBook и AirPods. По данным издания Bloomberg, компания из Купертино обновит дизайн своего ноутбука впервые за пять лет, а вместо чипов от компании Intel в MacBook Pro будут впервые установлены чипы собственного производства. Новая модель ноутбука будет оснащена экранами по 14 и 16 дюймов, вернётся HDMI-порт, от которого ранее компания Apple решила отказаться. Ориентировочная стоимость новинки пока не известна.