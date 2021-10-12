Почти 80% россиян не верят в окончание эпидемии ковида

Около 80% жителей России не верят, что эпидемия коронавируса когда-нибудь завершится, однако большая часть уверена, что к этой инфекции люди смогут адаптироваться. Об этом сообщает kp.ru.

Так, 50,4% опрошенных уверены, что со временем ковид уже не будет таким опасным для человечества и люди научатся жить с ним. Однако 26,7% респондентов полагают, что изменения, пришедшие после начала пандемии, приведут к необратимым последствиям. Так, некоторые предполагают, что из-за постоянных мутаций учёным нужно будет изобретать всё новые и новые вакцины.

Немногим более 20% россиян заметили, что победить CoViD-19 всё-таки можно, а 12,2% опрошенных предположили, что для этого потребуется большой срок и справиться с вирусом получится только через пять-десять лет. Но нашлись и 10,7% граждан, выразивших уверенность, что пандемия уже пошла на спад и к следующему лету человечество начнёт забывать, что такое ковид.