Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о суверенитете Токио над Южными Курилами нацелено на внутреннюю аудиторию, а именно жителей Страны восходящего солнца. Высказывания главы кабмина являются ритуальными, заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы VIII созыва Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН.

"Когда Кисида стал премьером, он ещё рта не успел раскрыть, а в Японии, насколько я помню, сразу началась возня и разговоры, что он мол слабый, что он ляжет под Россию и так далее. Считаю, что он был просто вынужден делать такие заявления, выступая в парламенте. Нужно ли нам на это как-то особо реагировать, а уж тем более бурно обсуждать? Не уверен. Да, мы знаем, что японцы мечтают вернуть эти острова. Ну, пусть себе мечтают, мы-то им зачем? Зачем нам эту тему так активно поддерживать?", — объяснил Онищенко свою точку зрения.

Вопрос принадлежности Курильских островов давно закрыт, и сейчас обсуждать нечего, отрезал бывший парламентарий. Собеседник отметил, что данный факт японцы давно должны принять, ведь с момента Второй мировой войны прошло более 70 лет, "и всё это время эти острова — наша территория. Так что пусть в Токио и дальше о них мечтают".

"Ясно, что ни один японский политик не может обойти этот вопрос, иначе его там просто не будут уважать. Такие заявления делали все японские премьер-министры, ну, пусть делают и дальше. Дела это не меняет. А нам стоит относиться к этому спокойно, можно продумать, у нас нет других более важных тем для обсуждения?!", — добавил Онищенко.

Ранее новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России.