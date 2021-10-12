На западе Москвы водитель Bentley сбил 11-летнего мальчика на зебре
Ребёнка доставили в детскую больницу, а полицейские начали проверку по факту случившегося. По некоторым данным, владелица иномарки — инста-блогерша Ирина Ледник.
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На нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы водитель автомобиля Bentley сбил 11-летнего мальчика. Как узнал Лайф, ребёнок с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб бедра доставлен в детскую больницу.
Всё произошло вечером 12 октября на улице Столетова в районе Раменки. По некоторым данным, автомобиль принадлежит блогеру Ирине Ледник. Как уточнили АГН "Москва" в столичном главке МВД, по факту происшествия проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге "Мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде. С ушибами и подозрением на сотрясение мозга 19-летний парень был доставлен в больницу.
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