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На западе Москвы водитель Bentley сбил 11-летнего мальчика на зебре

Ребёнка доставили в детскую больницу, а полицейские начали проверку по факту случившегося. По некоторым данным, владелица иномарки — инста-блогерша Ирина Ледник.

12 октября, 18:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы водитель автомобиля Bentley сбил 11-летнего мальчика. Как узнал Лайф, ребёнок с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб бедра доставлен в детскую больницу.

Всё произошло вечером 12 октября на улице Столетова в районе Раменки. По некоторым данным, автомобиль принадлежит блогеру Ирине Ледник. Как уточнили АГН "Москва" в столичном главке МВД, по факту происшествия проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге "Мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде. С ушибами и подозрением на сотрясение мозга 19-летний парень был доставлен в больницу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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