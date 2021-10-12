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В Калининградской области предупредили о возможности приостановки плановой медпомощи

В регионе растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией: на 12 октября зафиксировано 58 106 случаев заражения.

12 октября, 19:40
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

В Калининградской области власти предупредили о возможной остановке оказания плановой медицинской помощи. Всему виной сложная ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи. К сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу", — сказал Александр Кравченко.

Он отметил, что сейчас в стационарах развёрнуто 2343 койки, причём 2044 занято. 940 пациентов нуждаются в кислороде, а 809 из них не могут самостоятельно дышать и находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

"Столько людей на аппаратах искусственной вентиляции лёгких у нас не было", — отметил Кравченко.

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Лайф рассказывал, что различные ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки вводят в разных регионах. Соответствующие решения были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. Причём это не полный список.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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