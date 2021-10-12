В Калининградской области предупредили о возможности приостановки плановой медпомощи

В Калининградской области власти предупредили о возможной остановке оказания плановой медицинской помощи. Всему виной сложная ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи. К сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу", — сказал Александр Кравченко.

Он отметил, что сейчас в стационарах развёрнуто 2343 койки, причём 2044 занято. 940 пациентов нуждаются в кислороде, а 809 из них не могут самостоятельно дышать и находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.