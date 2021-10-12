Стал известен город — лидер России по доле жителей с нарушениями сна

Производитель умных часов и фитнес-трекеров Garmin и крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос, в ходе которого выяснили, что почти половина (46%) жителей Северной столицы испытывают проблемы со сном. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Из тех петербуржцев, что мучаются от нарушений сна, 67% чувствуют сонливость в течения дня, почти 61% не могут заснуть нормально, а 40% просыпаются в ночи.

У трети петербуржцев качество сна стало хуже за последние полтора года. Вместе с тем 28% участников опроса отметили, что стали лучше спать, а 38% не почувствовали никаких изменений.

63% респондентов думают, что проблемы со сном появились из-за стресса и высокой загруженности на работе. Больше трети участников опроса не прилагают усилий для того, чтобы наладить сон. Они ответили, что виной тому различные обстоятельства. Так, 30% петербуржцев "назвали отсутствие нормального сна "давно сформировавшейся вредной привычкой".

Кроме того, в ходе опроса стало известно, что по шесть-восемь часов в сутки спят 54% петербуржцев, каждый пятый — не более шести часов. А от восьми до десяти часов в сутки спят 22% горожан.

Что касается ситуации по всей России, то 39% наших сограждан пожаловались на систематические проблемы со сном. Чаще всего от нарушений сна страдают жители Санкт-Петербурга (46%), Воронежской области (42%) и Москвы (40%).