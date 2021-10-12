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В США назвали конструктивными встречи Нуланд в Москве

Ранее представители Москвы и Вашингтона обсудили целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

12 октября, 19:06
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В американской администрации назвали переговоры в Москве с участием заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд продуктивными и конструктивными. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что у неё довольно конструктивные и продуктивные встречи там. Она проводит встречи с целым рядом лидеров", — сказала Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять какие-либо детали этих встреч.

Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского

Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского

Лайф рассказывал, что Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. Политолог назвал истинные причины её визита. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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