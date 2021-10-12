В США назвали конструктивными встречи Нуланд в Москве
Ранее представители Москвы и Вашингтона обсудили целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В американской администрации назвали переговоры в Москве с участием заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд продуктивными и конструктивными. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я бы сказала, что у неё довольно конструктивные и продуктивные встречи там. Она проводит встречи с целым рядом лидеров", — сказала Джен Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять какие-либо детали этих встреч.
Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского
Лайф рассказывал, что Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. Политолог назвал истинные причины её визита. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.
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