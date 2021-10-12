В США назвали конструктивными встречи Нуланд в Москве

В американской администрации назвали переговоры в Москве с участием заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд продуктивными и конструктивными. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что у неё довольно конструктивные и продуктивные встречи там. Она проводит встречи с целым рядом лидеров", — сказала Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять какие-либо детали этих встреч.