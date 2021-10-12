Медведчук счёл необходимыми для Украины переговоры Путина и Зеленского

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным необходимы Незалежной. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я твёрдо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины", — пояснил Медведчук.

Он заметил, что страна идёт путём узурпации власти и установления диктатуры. И добавил: чем раньше в Киеве одумаются и поймут, что население заинтересовано в мирном существовании, торговых отношениях и мире в Донбассе, тем будет лучше.