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Медведчук счёл необходимыми для Украины переговоры Путина и Зеленского

Как считает политик, Незалежная идёт по пути узурпации власти и установления диктатуры.

12 октября, 18:43
<p>Виктор Медведчук. Фото © Kremlin.ru</p>

Виктор Медведчук. Фото © Kremlin.ru

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным необходимы Незалежной. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я твёрдо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины", — пояснил Медведчук.

Он заметил, что страна идёт путём узурпации власти и установления диктатуры. И добавил: чем раньше в Киеве одумаются и поймут, что население заинтересовано в мирном существовании, торговых отношениях и мире в Донбассе, тем будет лучше.

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Ранее Лайф рассказывал, что суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря по новому делу. При этом прокуратура ходатайствовала об аресте политика.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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