Трамп назвал США посмешищем для всего мира

Экс-президент США Дональд Трамп назвал свою родину посмешищем. Политик считает, что приход к власти демократов сделал Штаты объектом для насмехательств всего мира.

"Наша страна — предмет насмешек по всему миру и, определённо, уже больше не является великой", — указано в заявлении республиканца.

Бывший президент США назвал также ключевые, по его мнению, проблемы страны. Среди них он выделил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, рост заболеваемости коронавирусом, упадок военной мощи. При этом Трамп пообещал вместе со сторонниками "сделать Америку вновь великой".