Трамп назвал США посмешищем для всего мира
Штаты определённо больше не великие, отметил он. Также бывший президент обозначил ключевые проблемы страны, среди которых упадок военной мощи.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп назвал свою родину посмешищем. Политик считает, что приход к власти демократов сделал Штаты объектом для насмехательств всего мира.
"Наша страна — предмет насмешек по всему миру и, определённо, уже больше не является великой", — указано в заявлении республиканца.
Бывший президент США назвал также ключевые, по его мнению, проблемы страны. Среди них он выделил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, рост заболеваемости коронавирусом, упадок военной мощи. При этом Трамп пообещал вместе со сторонниками "сделать Америку вновь великой".
Ранее Лайф писал, что Трамп пристыдил своего преемника Джо Байдена за то, что США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК. По словам политика, к моменту его ухода с президентской должности у Штатов было "больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России", а сейчас всё иначе.
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