Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ заявил о травле

Семью девятилетней студентки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой затравили. Нападки мешают обучению Алисы и её сестёр и братьев. Об этом заявил отец девочки-вундеркинда Евгений Тепляков в беседе с "Москвой 24".

"Это просто бред. Вместо того чтобы учить ребёнка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами. Мы должны тратить своё время не на то, чтобы семерых детей учить, не на то, чтобы их кормить, гулять с ними, а на то, чтобы отвечать на эту гадость", — указал собеседник.



Тепляков отметил, что сохранил скриншоты с комментариями насчёт обучения Алисы в МГУ. Причём, по словам мужчины, из-за большого количества негативно настроенных людей, постоянно клевещущих на девочку-вундеркинда, обратиться в полицию просто не представляется возможным.

"У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "Мы её вышвырнем", "Папашу в психушку закрыть". Есть некоторое количество СМИ и людей, которые очень негативно относительно нас настроены. Они постоянно выдают клевету. Мы даже не можем обращаться в полицию, потому что их слишком много", — рассказал Тепляков.



Причём такие сообщения приходят, как правило, от анонимов: "Какие-то однокурсники, якобы какие-то родители", — указал мужчина. Однако от самого университета и из других официальных источников поступает информация о том, что у Алисы Тепляковой всё хорошо, а на факультете к ней бережно относятся.

"Например, комментарий Виктора Антоновича Садовничего (ректора МГУ. — Прим. Лайфа). Получается, что лица целенаправленно пишут грязь и клевету, не имеющую отношения к нашей семье", — заключил Евгений Тепляков.

Ранее Лайф сообщал, что для девятилетней студентки в МГУ могут разработать индивидуальный график. Также отец Тепляковой уверял, что девочка-вундеркинд за месяц прошла программу первого семестра. На лекциях Алисе делать больше нечего, но она должна присутствовать, чтобы получить галочку за посещаемость, посетовал отец.