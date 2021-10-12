Россиян предупредили об эпидемии смертельной "пневмонии вейперов" среди подростков

В России среди подростков может начаться эпидемия EVALI — смертельно опасного повреждения лёгких из-за вейпинга. Она уже бушует в Соединённых Штатах, заболевание поражает тех любителей курения, кто отдаёт предпочтение вейпам и электронным сигаретам. Об этом заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в беседе с Ura.ru.

"Электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость. Вещества, входящие в состав аэрозолей электронных сигарет, в частности вкусовые добавки и ароматизаторы, оказывают пагубное воздействие на ткани бронхов и лёгких и могут стать причиной поражения лёгких, связанных с вейпингом, — EVALI", — рассказала эксперт.

По её словам, EVALI стало результатом популярности электронных сигарет в США. И, хотя в России эпидемии нет, она может наступить, "если не регулировать распространение и потребление электронных сигарет и не принимать меры", отметила Гамбарян. Всё дело в привлекательности продукции для детей, подростков и молодёжи. А поскольку в электронных сигаретах содержится высокий уровень токсичного никотина, пользователи быстро подсаживаются на такую продукцию.

"Исследования показывают, что подростки, приобщившиеся к электронной никотинсодержащей продукции, в два раза чаще становятся курильщиками обычных сигарет", — указала Гамбарян.

В то же время исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская отметила, что электронные сигареты доступнее обычных. По её словам, несовершеннолетним часто продают эту продукцию, тем самым нарушая закон. А производители продвигают электронные сигареты и вейпы такими способами, которые направлены на подростков.

"Делают красочный корпус, рекламируют в различных пабликах в соцсетях и используют для данного контента самих подростков, есть много видео, где дети употребляют", — подчеркнула Сорочинская.

Согласно данным исследования, которое она предоставила, за последние шесть лет в нашей стране с 18 до 25,8% выросло количество регулярно или время от времени курящих подростков. Рост связан в том числе с нелегальным рынком табака, где продукция реализуется по сниженным ценам.