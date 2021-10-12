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Объёмы отбора газа из европейских хранилищ приблизились к уровню закачки

Несмотря на приближение зимы, сейчас резервуары заполнены менее чем на 80 процентов.

12 октября, 19:11
<p>Фото ©ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото ©ТАСС / Алексей Павлишак

В Европе объёмы отбора природного газа из подземных хранилищ приблизились к уровню закачки топлива. Такие данные приводит Gas Infrastructure Europe. К примеру, накануне было закачано 1160 ГВт/ч, а изъято 970 ГВт/ч.

Таким образом, европейские подземные газохранилища пополнились в начале недели лишь на 0,02 процента, и это минимальный рост с начала мая этого года. Сейчас резервуары заполнены на 78,09%.

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Меж тем цена по итогам торгов на Лондонской бирже ICE вновь преодолела психологическую отметку в тысячу долларов за кубометр и составила $1040.

Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, а к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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