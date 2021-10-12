Объёмы отбора газа из европейских хранилищ приблизились к уровню закачки
Несмотря на приближение зимы, сейчас резервуары заполнены менее чем на 80 процентов.
Фото ©ТАСС / Алексей Павлишак
В Европе объёмы отбора природного газа из подземных хранилищ приблизились к уровню закачки топлива. Такие данные приводит Gas Infrastructure Europe. К примеру, накануне было закачано 1160 ГВт/ч, а изъято 970 ГВт/ч.
Таким образом, европейские подземные газохранилища пополнились в начале недели лишь на 0,02 процента, и это минимальный рост с начала мая этого года. Сейчас резервуары заполнены на 78,09%.
Меж тем цена по итогам торгов на Лондонской бирже ICE вновь преодолела психологическую отметку в тысячу долларов за кубометр и составила $1040.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, а к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
Комментариев: 0