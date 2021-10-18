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Банкир рассказал, когда кредит выгоднее накоплений

Это актуально, если знать о льготных периодах, которые предлагают финансовые учреждения клиентам.

18 октября, 00:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Нередко приобрести какую-то вещь выгоднее за счёт средств банка, нежели копить их. Особенно этот способ актуален в эпоху растущей инфляции. Рассказал об этом управляющий директор по кредитным розничным продуктам одного из крупнейших российских банков Андрей Спиваков. Речь идёт о кредитной карте.

В беседе с агентством "Прайм" Спиваков отметил, что по кредитной карте лимит и срок займа гораздо меньше, чем по потребительскому кредиту, но этих денег хватит на крупную покупку. Вдобавок к этому есть льготные периоды, когда проценты за использование средств платить не нужно.

"Это удобный способ справиться с кассовым разрывом, когда нужны деньги до зарплаты, а занимать у друзей не хочется или когда случаются незапланированные траты — внезапно вас позвали на день рождения, а денег на подарок в бюджет вы не закладывали", — считает Андрей Спиваков.

Банки в России обяжут выдавать кредиты без скрытых услуг

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А ранее Лайф рассказывал, что правительство одобрило проект господдержки ипотеки для семей с детьми. Проект распоряжения разработан для создания условий погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам не менее чем для 32 тысяч домохозяйств.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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