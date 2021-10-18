"Дачную амнистию" предложили сделать бессрочной
Также может упроститься и легализация участков, на которых стоят уже узаконенные дома.
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Сделать упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома постоянно действующим предложил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как сообщает "Российская газета", в комитете отметили, что за 15 лет "дачной амнистией" воспользовалось 14 миллионов граждан, но некоторые проблемы пока не решены.
Например, часто возникают трудности с узакониванием участка, на котором построен дом. Благодаря предложенным в закокопроекте новациям это будет сделать легче. Граждане смогут в упрощённом порядке бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Предполагается, что дополнительно будут защищены права наследников в рамках дачной амнистии.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме поддержали идею продления "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.
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