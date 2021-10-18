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"Дачную амнистию" предложили сделать бессрочной

Также может упроститься и легализация участков, на которых стоят уже узаконенные дома.

17 октября, 23:57
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/52426/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ГД РФ</a></p>

Фото © Сайт ГД РФ

Сделать упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома постоянно действующим предложил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает "Российская газета", в комитете отметили, что за 15 лет "дачной амнистией" воспользовалось 14 миллионов граждан, но некоторые проблемы пока не решены.

Например, часто возникают трудности с узакониванием участка, на котором построен дом. Благодаря предложенным в закокопроекте новациям это будет сделать легче. Граждане смогут в упрощённом порядке бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Предполагается, что дополнительно будут защищены права наследников в рамках дачной амнистии.

Оформить документы на дом стало проще: какие новые возможности появились в связи с дачной амнистией

Оформить документы на дом стало проще: какие новые возможности появились в связи с дачной амнистией

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме поддержали идею продления "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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