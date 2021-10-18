Учёные обнаружили продукт, снижающий риск смерти

Диета с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты оказалась связана с пониженным риском смерти, причём от разных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. К такому выводу пришли исследователи из Ирана совместно с коллегами из Канады и Норвегии.

Как говорится в статье, опубликованной в The BMJ, альфа-линоленовая кислота содержится в орехах, сое и растительных маслах. На основе результатов исследования можно сделать вывод, что, употребляя эти продукты, можно снизить риск смерти от всех причин на 10%. Для сердечно-сосудистых заболеваний этот показатель составил 8%, для коронарной болезни сердца — 11%. Для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний исследователям удалось выявить зависимость "доза – эффект": увеличение дневного приёма альфа-линоленовой кислоты на один грамм было связано с уменьшением риска смерти на 5%.

При этом учёные обнаружили, что возможен повышенный риск смерти от рака. Однако, чтобы подтвердить эту связь, нужно провести дополнительные эксперименты. Также подчёркивается, что исследование было обсервационным, поэтому нельзя исключать влияния и других факторов на выявленный результат.