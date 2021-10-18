Водитель и пассажир сгорели в машине после аварии на Урале

Водитель и пассажир заживо сгорели в машине из-за ДТП. Видео © VK / krasnoturinsk_live

На Серовском тракте в Свердловской области произошло ДТП с участием двух машин. Водитель автомобиля "Лада-Гранта", совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. От сильного удара оба автомобиля загорелись. Погибло два человека, ещё один пострадал.

"По предварительным данным, Lada Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с Freightliner. Lada Granta сгорела вместе с водителем и пассажиром, также сгорела кабина грузового автомобиля", — приводит E1 комментарий отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Тела из сгоревшего легкового автомобиля доставали спасатели. Погибшие были 1974 и 1967 года рождения. Водителя, который находился в кабине Freightliner, увезли в больницу.