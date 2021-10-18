От чего будут зависеть цены на нефть до 2024 года, рассказали в Счётной палате
Во время пандемии запасы чёрного золота в мире выросли, однако к середине этого года они уже резко сократились.
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На стоимость нефти до 2024 года негативно будет влиять прежде всего её избыток на рынке, а не стремление государств всё больше отказываться от ископаемого топлива. Таким прогнозом поделилась Счётная палата РФ.
"До 2024 года основным риском для нефтяных цен может стать избыточный рост предложения, который при сохранении нефтяных цен длительное время на относительно высоком уровне 55–60 долларов США за баррель может быть поддержан сланцевыми производителями нефти", — говорится в отчёте Счётной палаты.
В то же время в ведомстве отмечают, что к середине 2021 года были исчерпаны запасы нефти, накопленные во время пандемии. Это может отложить падение нефтяных цен вследствие перенасыщения рынка.
Но и стремление разных государств к переходу к возобновляемым источникам энергии всё же будет играть роль. В Счётной палате предполагают, что влияние этого фактора будет ощущаться уже с 2023 года.
Стоимость нефти в мире продолжает расти на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак допустил рост цен на энергетическое сырьё до $100. Ранее Лайф сообщал, что стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 84 доллара за баррель.
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