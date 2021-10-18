Учёные выявили ещё один предвестник смерти пациента c коронавирусом

Высокая скорость распространения пульсовой волны по артериям у пациентов, госпитализированных с CoViD-19, может служить маркером более высокого риска летального исхода. К такому выводу пришла группа учёных из Великобритании и Италии. Они отмечают, что если скорость пульсовой волны выше 13 м/с, то риск умереть от ковида гораздо выше.

Как пишут "Известия", для людей молодого и среднего возраста показатель в норме равен 5,5–8 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается. Оказалось, что скорость пульсовой волны у инфицированных коронавирусом выше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с. По расчётам учёных, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с повышает шансы на летальный исход на 14%. Как отмечает директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова, пульсовая волна много говорит о температуре тела, свойствах сосудов, текучести крови и работе сердца.

"Можно найти корреляцию между смертностью от любого тяжёлого заболевания — ОРВИ, сепсиса или коронавируса — и скоростью распространения пульсовой волны", — добавила Ведунова.

Однако эксперты пока не уверены, что измерение этого показателя можно широко применять в медицинской практике. Например, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что, используя более простые способы, такие как измерение одышки, температуры, сатурации, любой фельдшер может достоверно оценить состояние больного и выбрать для него соответствующее лечение.