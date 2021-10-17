Врач дал советы, которые помогут уберечься от простуды в осенний период

Осенью люди чаще сталкиваются с простудными заболеваниями из-за ослабления иммунитета. Однако уберечься от заражений можно с помощью сбалансированного питания, тёплой одежды и здорового сна. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что многие не могут быстро адаптироваться к погоде и понять, что температура осенью уже достигает показателей, близких к нулю. Из-за этого, как указал медик, зачастую на улице можно встретить легко одетых людей, которые рискуют простудиться.

"Мы вместе и каждый человек в отдельности должны обращать внимание на своих близких, на себя, чтобы мы были адекватно по погоде одеты, наш рацион питания должен быть адекватен такому межсезонью, мы должны нормально питаться", — пояснил Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также медик призвал ответственно относиться и к соблюдению режима труда и отдыха, посоветовав не переутомляться на работе. Вместе с хорошим сном вышеперечисленные факторы способны оказать положительное влияние на иммунную систему человека.