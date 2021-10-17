В ЛНР опровергли информацию о прекращении миссии ОБСЕ

О приостановке мониторинговой миссии ОБСЕ ранее писало агентство Reuters. По его данным, миссия якобы была приостановлена по соображениям безопасности. Однако, как указал Велнер, эта информация не касается республиканского офиса СММ ОБСЕ.

Как сообщал Лайф, о том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, стало известно 13 октября. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск — Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждали, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен. Позднее ЛНР призвала международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя. Там отметили, что на фоне произошедших событий ОБСЕ попросту бездействует, бросив человека на произвол судьбы.