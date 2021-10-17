В ЛНР опровергли информацию о прекращении миссии ОБСЕ
Ранее сообщалось, что процесс приостановлен по соображениям безопасности. Однако в МИД республики отметили, что офис не получал никаких указаний от руководства и продолжает работать в обычном режиме.
Фото © OSCE / Sarah Crozier
Луганская Народная Республика (ЛНР) не получала никаких указаний о приостановке деятельности офиса Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Об этом поведал руководитель Луганского офиса миссии Юрген Велнер.
"Луганский офис не получал никаких указаний от руководства миссии и продолжает работать в обычном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД республики.
О приостановке мониторинговой миссии ОБСЕ ранее писало агентство Reuters. По его данным, миссия якобы была приостановлена по соображениям безопасности. Однако, как указал Велнер, эта информация не касается республиканского офиса СММ ОБСЕ.
Как сообщал Лайф, о том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, стало известно 13 октября. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск — Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждали, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен. Позднее ЛНР призвала международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя. Там отметили, что на фоне произошедших событий ОБСЕ попросту бездействует, бросив человека на произвол судьбы.
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