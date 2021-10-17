Открыт первый в Португалии бюст Гагарина

Бронзовый монумент был передан руководству парка Международным культурным фондом "Диалог культур — единый мир". При его содействии память легендарного космонавта увековечена во многих странах мира.

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина появился в португальском технопарке "Тагуш парк" в городе Оэйраш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России в Лиссабоне.

Отмечается, что на церемонии открытия памятника присутствовали российский посол в Португалии Михаил Камынин, руководство мэрии Оэйраша, "Тагуш парка" и португальского общества дружбы с РФ "Ассоциация имени Гагарина", а также россияне, которые проживают в этой европейской стране.

В своей торжественной речи Камынин, в частности, подтвердил настрой Москвы на реализацию совместных высокотехнологичных проектов с зарубежными партнёрами, в том числе и с Лиссабоном. Бронзовый бюст Гагарина был передан руководству парка Международным культурным фондом "Диалог культур — единый мир". При его содействии память советского космонавта увековечена в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Индии, Китае и многих других странах мира.