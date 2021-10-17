Открыт первый в Португалии бюст Гагарина
Бронзовый монумент был передан руководству парка Международным культурным фондом "Диалог культур — единый мир". При его содействии память легендарного космонавта увековечена во многих странах мира.
Фото © Facebook / Taguspark
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина появился в португальском технопарке "Тагуш парк" в городе Оэйраш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России в Лиссабоне.
Отмечается, что на церемонии открытия памятника присутствовали российский посол в Португалии Михаил Камынин, руководство мэрии Оэйраша, "Тагуш парка" и португальского общества дружбы с РФ "Ассоциация имени Гагарина", а также россияне, которые проживают в этой европейской стране.
В своей торжественной речи Камынин, в частности, подтвердил настрой Москвы на реализацию совместных высокотехнологичных проектов с зарубежными партнёрами, в том числе и с Лиссабоном. Бронзовый бюст Гагарина был передан руководству парка Международным культурным фондом "Диалог культур — единый мир". При его содействии память советского космонавта увековечена в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Индии, Китае и многих других странах мира.
Ранее Лайф писал, что на Сахалине нашли ответственного за выброшенный памятник Гагарину. По данным областной прокуратуры, администрация города не принимала меры по включению стелы в перечень объектов культурного наследия и по постановке объекта на учёт. В отношении вице-мэра завели уголовное дело о самоуправстве.
Напомним, в середине августа в Невельске обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила. "Роскосмос" обратился к сахалинским властям с требованием восстановить памятник, в свою очередь губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что монумент должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки и установлен в центре города.
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