Фанаты "Витесса" бурно отпраздновали гостевую победу обрушением трибуны

Фанаты "Витесса" так бурно отпраздновали гостевую победу своей команды, что обрушили трибуну. Видео © Twitter / Vitesse Video's

Фанаты нидерландского футбольного клуба "Витесс" так обрадовались победе своей команды в гостевом матче чемпионата страны с НЕК из города Неймеген со счётом 1:0, что обрушили трибуну. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Всё произошло, когда после финального свистка футболисты подошли поблагодарить болельщиков. На трибуне в это время шёл настоящий праздник, фаны пели и кричали в честь победы, а также прыгали. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным местных СМИ, теперь клубу-хозяину придётся заплатить штраф за отсутствие безопасности на домашнем стадионе.

После победы "Витесс" набрал 16 очков и идёт на шестом месте в турнирной таблице после девяти туров. НЕК располагается на 11-й позиции с 11 очками.