"Салават Юлаев" прервал рекордную победную серию "Металлурга" в КХЛ
В параллельном матче дня свою череду игр без поражений продолжили соседи "сталеваров" из "Трактора".
Фото © ХК "Салават Юлаев"
Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ нанёс поражение магнитогорскому "Металлургу" и прервал его 14-матчевую победную серию.
Встреча завершилась со счётом 5:2. У победителей шайбы забросили Сергей Шмелек, Пётр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Тему Хартикайнен, тогда как у хозяев дублем отметился Линус Хультстрем. Добавим, что команды располагаются на соседних — второй и третьей — строчках таблицы Восточной конференции.
В параллельном матче свою победную серию, которая теперь составляет восемь матчей, продлил "Трактор". Челябинцы на своём льду обыграли "Динамо" со счётом 5:3.
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