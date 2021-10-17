"Салават Юлаев" прервал рекордную победную серию "Металлурга" в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ нанёс поражение магнитогорскому "Металлургу" и прервал его 14-матчевую победную серию.

Встреча завершилась со счётом 5:2. У победителей шайбы забросили Сергей Шмелек, Пётр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Тему Хартикайнен, тогда как у хозяев дублем отметился Линус Хультстрем. Добавим, что команды располагаются на соседних — второй и третьей — строчках таблицы Восточной конференции.