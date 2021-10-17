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"Салават Юлаев" прервал рекордную победную серию "Металлурга" в КХЛ

В параллельном матче дня свою череду игр без поражений продолжили соседи "сталеваров" из "Трактора".

17 октября, 15:13
<p>Фото © ХК "Салават Юлаев"</p>

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ нанёс поражение магнитогорскому "Металлургу" и прервал его 14-матчевую победную серию.

Встреча завершилась со счётом 5:2. У победителей шайбы забросили Сергей Шмелек, Пётр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Тему Хартикайнен, тогда как у хозяев дублем отметился Линус Хультстрем. Добавим, что команды располагаются на соседних — второй и третьей — строчках таблицы Восточной конференции.

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В параллельном матче свою победную серию, которая теперь составляет восемь матчей, продлил "Трактор". Челябинцы на своём льду обыграли "Динамо" со счётом 5:3.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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