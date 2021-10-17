Гол Эджуке принёс ЦСКА победу в матче с "Уралом"

Московский ЦСКА в выездном матче 11-го тура РПЛ одержал волевую победу над "Уралом" и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Автором единственного мяча стал нигериец Чидера Эджуке, который смог поразить ворота уральцев в начале второго тайма. При этом ключевым стал эпизод в первом тайме, когда игрок ЦСКА Зайнутдинов сыграл рукой в собственной штрафной, однако главный арбитр встречи Артём Любимов не стал назначать пенальти.