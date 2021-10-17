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Гол Эджуке принёс ЦСКА победу в матче с "Уралом"

В середине первого тайма главный арбитр игры не стал назначать пенальти в ворота армейцев после просмотра видеоповтора.

17 октября, 12:54
<p>Фото © ПФК ЦСКА Москва</p>

Фото © ПФК ЦСКА Москва

Московский ЦСКА в выездном матче 11-го тура РПЛ одержал волевую победу над "Уралом" и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Автором единственного мяча стал нигериец Чидера Эджуке, который смог поразить ворота уральцев в начале второго тайма. При этом ключевым стал эпизод в первом тайме, когда игрок ЦСКА Зайнутдинов сыграл рукой в собственной штрафной, однако главный арбитр встречи Артём Любимов не стал назначать пенальти.

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Теперь в активе ЦСКА 20 очков в турнирной таблице и промежуточное четвёртое место. Выше — "Зенит", "Сочи" и "Динамо".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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