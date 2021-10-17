Гол Эджуке принёс ЦСКА победу в матче с "Уралом"
В середине первого тайма главный арбитр игры не стал назначать пенальти в ворота армейцев после просмотра видеоповтора.
Фото © ПФК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА в выездном матче 11-го тура РПЛ одержал волевую победу над "Уралом" и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.
Автором единственного мяча стал нигериец Чидера Эджуке, который смог поразить ворота уральцев в начале второго тайма. При этом ключевым стал эпизод в первом тайме, когда игрок ЦСКА Зайнутдинов сыграл рукой в собственной штрафной, однако главный арбитр встречи Артём Любимов не стал назначать пенальти.
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Теперь в активе ЦСКА 20 очков в турнирной таблице и промежуточное четвёртое место. Выше — "Зенит", "Сочи" и "Динамо".
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