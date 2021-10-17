"Уверен, и Черчесов этим занимался": Бывший футболист сборной России Канчельскис рассказал о коррупции в национальной команде
По его словам, подобные факты встречались даже во время Советского Союза.
Фото © Wikipedia
Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис в интервью комментатору Геннадию Орлову рассказал, как экс-тренер национальной сборной Анатолий Бышовец брал деньги за включение игроков в заявку команды.
"Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили", — рассказал Канчельскис.
Впрочем, он заметил, что далеко не все тренеры были замешаны в подобных историях.
Комментариев: 0