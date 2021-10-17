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"Уверен, и Черчесов этим занимался": Бывший футболист сборной России Канчельскис рассказал о коррупции в национальной команде

По его словам, подобные факты встречались даже во время Советского Союза.

17 октября, 12:32
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис в интервью комментатору Геннадию Орлову рассказал, как экс-тренер национальной сборной Анатолий Бышовец брал деньги за включение игроков в заявку команды.

"Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили", — рассказал Канчельскис.

Бывший тренер "Кубани" рассказал о коррупции в российском футболе

Бывший тренер "Кубани" рассказал о коррупции в российском футболе

Впрочем, он заметил, что далеко не все тренеры были замешаны в подобных историях.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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