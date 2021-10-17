СМИ: "Спартак" не будет продлевать контракт с защитником Кутеповым
В текущем сезоне он дважды выходил на поле, однако не отметился какими-либо результативными действиями.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Московский "Спартак" не намерен продлевать контракт с защитником Ильёй Кутеповым, сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, зарплата футболиста составляет порядка 2,3 миллиона евро в год, а его текущее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом контракт может быть продлён, если Кутепов согласится на существенное понижение зарплаты.
Добавим, что в текущем сезоне он дважды выходил на поле, однако не отметился какими-либо результативными действиями.
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