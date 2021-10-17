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СМИ: "Спартак" не будет продлевать контракт с защитником Кутеповым

В текущем сезоне он дважды выходил на поле, однако не отметился какими-либо результативными действиями.

17 октября, 10:54
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Московский "Спартак" не намерен продлевать контракт с защитником Ильёй Кутеповым, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, зарплата футболиста составляет порядка 2,3 миллиона евро в год, а его текущее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом контракт может быть продлён, если Кутепов согласится на существенное понижение зарплаты.

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Добавим, что в текущем сезоне он дважды выходил на поле, однако не отметился какими-либо результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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