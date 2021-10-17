Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов записал видеообращение после проигранного им боя против Владимира Минеева за чемпионский пояс организации AMC Fight Nights.

"Владимир Минеев вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошёл ко мне, сел, уважил меня, помог встать. Проявил себя он достойно, это заслуживает уважения. Выражаю ему своё уважение. Это было достойно. <...> Но это точно не конец, дорогие друзья. Я устраню всё неполадки, обязательно устраню. Я всегда их устраняю и сейчас устраню. Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. И Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это немножечко позже. Сейчас мне надо отдохнуть и всё осмыслить", — заявил Исмаилов.

Он также рассказал, что сразу после нокаута потерял сознание из-за того, что ему не хватало кислорода и он не мог вздохнуть полной грудью. При этом никаких сложностей по ходу боя с Минеевым Исмаилов, по собственному признанию, не испытывал. Боец поблагодарил всех тех, кто выражает ему поддержку после боя в комментариях, и принял поражение во вчерашнем поединке.