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Минеев жёстко нокаутировал Исмаилова и отстоял чемпионский пояс

Долгожданный поединок прошёл в Сочи и завершился в третьем раунде.

16 октября, 21:54
<p>Фото © <a href="https://fightnights.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIGHT NIGHTS GLOBAL</a></p>

Фото © FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым в поединке на турнире AMC Fight Nights и отстоял чемпионский пояс.

Исмаилов уверенно держался в двух первых раундах. Но после экватора боя его внезапно покинули силы, и противник жёстко нокаутировал Исмаилова. Таким образом, в активе 31-летнего Минеева теперь 15 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

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В октябре 2018 года Минеев и Исмаилов уже выходили в октагон друг против друга. Тот бой в Москве был признан ничейным. Минеев заявил перед реваншем, что пожертвует часть гонорара за бой с Магомедом Исмаиловым в благотворительный фонд.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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