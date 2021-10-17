Минеев жёстко нокаутировал Исмаилова и отстоял чемпионский пояс
Долгожданный поединок прошёл в Сочи и завершился в третьем раунде.
Фото © FIGHT NIGHTS GLOBAL
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым в поединке на турнире AMC Fight Nights и отстоял чемпионский пояс.
Исмаилов уверенно держался в двух первых раундах. Но после экватора боя его внезапно покинули силы, и противник жёстко нокаутировал Исмаилова. Таким образом, в активе 31-летнего Минеева теперь 15 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.
В октябре 2018 года Минеев и Исмаилов уже выходили в октагон друг против друга. Тот бой в Москве был признан ничейным. Минеев заявил перед реваншем, что пожертвует часть гонорара за бой с Магомедом Исмаиловым в благотворительный фонд.
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