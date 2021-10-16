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Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

Медали будут разыграны в воскресенье, 17 октября, после исполнения произвольного проката.

16 октября, 17:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTxABF-IiLt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna__shcherbakova_</a></p>

Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на международном турнире серии "Челленджер" в Венгрии. Соревнования Budapest Trophy проходят на льду "Вашаш-арены" в Будапеште.

Действующая чемпионка мира получила от судей 74,76 балла. Второе место занимает её соотечественница Майя Хромых (72,82), которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе. Третьей идёт ещё представительница России, победительница европейского первенства 2019 года Софья Самодурова (67,15).

Медали Budapest Trophy в женском одиночном разряде будут разыграны в воскресенье, 17 октября, после исполнения произвольной программы.

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Ранее у мужчин победу на соревнованиях в Будапеште одержал итальянец Маттео Риццо, получивший в сумме 234,40 балла. Действующий чемпион Европы россиянин Дмитрий Алиев занял второе место (230,63). Бронзу завоевал другой представитель России, серебряный призёр европейского первенства 2019 года Александр Самарин (226,81).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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