Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на международном турнире серии "Челленджер" в Венгрии. Соревнования Budapest Trophy проходят на льду "Вашаш-арены" в Будапеште.

Действующая чемпионка мира получила от судей 74,76 балла. Второе место занимает её соотечественница Майя Хромых (72,82), которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе. Третьей идёт ещё представительница России, победительница европейского первенства 2019 года Софья Самодурова (67,15).

Медали Budapest Trophy в женском одиночном разряде будут разыграны в воскресенье, 17 октября, после исполнения произвольной программы.