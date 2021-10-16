Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште
Медали будут разыграны в воскресенье, 17 октября, после исполнения произвольного проката.
Фото © Instagram / anna__shcherbakova_
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на международном турнире серии "Челленджер" в Венгрии. Соревнования Budapest Trophy проходят на льду "Вашаш-арены" в Будапеште.
Действующая чемпионка мира получила от судей 74,76 балла. Второе место занимает её соотечественница Майя Хромых (72,82), которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе. Третьей идёт ещё представительница России, победительница европейского первенства 2019 года Софья Самодурова (67,15).
Медали Budapest Trophy в женском одиночном разряде будут разыграны в воскресенье, 17 октября, после исполнения произвольной программы.
Ранее у мужчин победу на соревнованиях в Будапеште одержал итальянец Маттео Риццо, получивший в сумме 234,40 балла. Действующий чемпион Европы россиянин Дмитрий Алиев занял второе место (230,63). Бронзу завоевал другой представитель России, серебряный призёр европейского первенства 2019 года Александр Самарин (226,81).
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