В матче "Спартака" и "Динамо" произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров

В конце первого тайма матча 11-го тура чемпионата России по футболу между столичными "Спартаком" и "Динамо" произошла массовая драка. Встреча проходит на "Открытие банк арене".

Потасовку спровоцировала грубая игра хавбека "Динамо" Арсена Захаряна против защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие. За своего партнёра по команде вступился другой игрок обороны красно-белых — Самуэль Жиго.

Следом к выяснению отношений присоединились нападающий "Динамо" Вячеслав Грулёв и капитан "Спартака" Георгий Джикия. Конфликт перерос в массовую драку с участием игроков, тренеров и технического персонала обеих команд.

По окончании потасовки главный арбитр Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки — Захаряну, Грулёву, Джикии и Жиго.

Подача с углового, Ордец чиркнул затылком и мяч залетел в сетку. А где Максименко? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/tWG3IN5ncm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021