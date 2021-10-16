"Локомотив" в добавленное время ушёл от поражения в первом матче после смены тренера
На прошлой неделе серба Марко Николича на посту наставника сменил немец Маркус Гисдоль.
Фото © ФК "Локомотив"
Казанский "Рубин" на своём поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Ак Барс-арене", завершилась со счётом 2:2.
В середине второго тайма "Рубин" после голов Андерса Дрейера и Германа Онугхи вёл с преимуществом в два мяча. После этого сначала лидер гостей Фёдор Смолов сократил разницу в счёте, а затем Рифат Жемалетдинов на третьей добавленной минуте установил ничейный результат.
🧨 БУУУУМ!!! Отчаянный выстрел Рифата на последних секундах спас ничью. Дюпин виноват? pic.twitter.com/mlX4CIXn9i— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
Для "Локомотива" матч стал первым под руководством нового главного тренера немца Маркуса Гисдоля, сменившего на этом посту серба Марко Николича. Команда продлила безвыигрышную серию до четырёх встреч. С 18 баллами она осталась на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
"Рубину" ничья позволила прервать серию из трёх поражений подряд. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков, в таблице они занимают восьмую строчку.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 11-й тур
"Рубин" — "Локомотив" — 2:2
Голы: Дрейер 36' (1:0), Онугха 66' (2:0), Смолов 68' (2:1), Жемалетдинов 90+3' (2:2)
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