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"Локомотив" в добавленное время ушёл от поражения в первом матче после смены тренера

На прошлой неделе серба Марко Николича на посту наставника сменил немец Маркус Гисдоль.

16 октября, 15:31
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Казанский "Рубин" на своём поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Ак Барс-арене", завершилась со счётом 2:2.

В середине второго тайма "Рубин" после голов Андерса Дрейера и Германа Онугхи вёл с преимуществом в два мяча. После этого сначала лидер гостей Фёдор Смолов сократил разницу в счёте, а затем Рифат Жемалетдинов на третьей добавленной минуте установил ничейный результат.

Для "Локомотива" матч стал первым под руководством нового главного тренера немца Маркуса Гисдоля, сменившего на этом посту серба Марко Николича. Команда продлила безвыигрышную серию до четырёх встреч. С 18 баллами она осталась на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

"Рубину" ничья позволила прервать серию из трёх поражений подряд. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 15 очков, в таблице они занимают восьмую строчку.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Рубин" — "Локомотив" — 2:2

Голы: Дрейер 36' (1:0), Онугха 66' (2:0), Смолов 68' (2:1), Жемалетдинов 90+3' (2:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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