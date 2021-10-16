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Рекорд всех времён: "Ливерпуль" забил как минимум три гола в седьмом матче подряд на выезде

Хет-трик оформил бразильский нападающий Роберто Фирмино. По разу отличились сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах.

16 октября, 13:37
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Уотфорд" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Викаридж Роуд", завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Лучшим игроком встречи стал бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший три мяча и сделавший результативную передачу. Кроме того, голами отметились сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах.

"Ливерпуль" стал первым клубом элитного английского дивизиона за всю историю, забившим как минимум три гола в семи матчах на выезде во всех турнирах. Ранее команда Юргена Клоппа отметилась подобными достижениями в играх с "Бернли" (3:0), "Норвичем" (3:0) и "Лидсом" (3:0) в чемпионате страны, тем же "Норвичем" (3:0) в Кубке лиги, "Брентфордом" (3:3) в Премьер-лиге и "Порту" (5:1) в Лиге чемпионов.

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Мерсисайдский клуб набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. "Уотфорд" с семью баллами идёт на 15-й позиции.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 8-й тур

"Уотфорд" — "Ливерпуль" — 0:5

Голы: Мане 9' (0:1), Фирмино 37' (0:2), Фирмино 52' (0:3), Салах 54' (0:4), Фирмино 90+1' (0:5)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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