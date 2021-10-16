"Ливерпуль" на выезде разгромил "Уотфорд" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Викаридж Роуд", завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Лучшим игроком встречи стал бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший три мяча и сделавший результативную передачу. Кроме того, голами отметились сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах.

"Ливерпуль" стал первым клубом элитного английского дивизиона за всю историю, забившим как минимум три гола в семи матчах на выезде во всех турнирах. Ранее команда Юргена Клоппа отметилась подобными достижениями в играх с "Бернли" (3:0), "Норвичем" (3:0) и "Лидсом" (3:0) в чемпионате страны, тем же "Норвичем" (3:0) в Кубке лиги, "Брентфордом" (3:3) в Премьер-лиге и "Порту" (5:1) в Лиге чемпионов.