Агент футболиста "Зенита" Клаудиньо допустил выступление игрока за сборную России
Летом бразильский полузащитник стал олимпийским чемпионом, но за национальную команду своей страны пока не выступал.
Фото © ФК "Зенит"
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо, не исключил, что футболист в будущем сможет выступать за сборную России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно", — отметил Гарсия.
Ранее на этой неделе Клаудиньо заявил, что готов сыграть за сборную России, если не сможет пробиться в национальную команду Бразилии.
"У меня есть мечта — сыграть на чемпионате мира. Поэтому, если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюбой", — сказал Клаудиньо.
Полузащитник перешёл в "Зенит" по ходу нынешнего сезона. Летом бразилец стал олимпийским чемпионом, но за национальную команду своей страны пока не выступал.
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