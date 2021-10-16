Агент футболиста "Зенита" Клаудиньо допустил выступление игрока за сборную России

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо, не исключил, что футболист в будущем сможет выступать за сборную России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно", — отметил Гарсия.

Ранее на этой неделе Клаудиньо заявил, что готов сыграть за сборную России, если не сможет пробиться в национальную команду Бразилии.

"У меня есть мечта — сыграть на чемпионате мира. Поэтому, если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюбой", — сказал Клаудиньо.