Футболист "Зенита" Клаудиньо поддержал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
Нападающий, ранее исполнявший обязанности капитана сборной, не вызывался в национальную команду с Евро-2020.
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Полузащитник петербургского "Зенита" поддержал решении партнёра по команде Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.
"Я это не обсуждал с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: "Я не в форме". Он забил четыре гола в последних трёх турах? Ну, он же себя лучше знает. Если говорит, что не готов на 100%, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать футболисты, которые лучше готовы", — сказал Клаудиньо.
Ранее РПЛ признала Дзюбу лучшим футболистом сентября. В прошлом месяце он в трёх матчах забил три гола и сделал две результативные передачи.
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