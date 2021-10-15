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Футболист "Зенита" Клаудиньо поддержал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Нападающий, ранее исполнявший обязанности капитана сборной, не вызывался в национальную команду с Евро-2020.

15 октября, 09:10
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Полузащитник петербургского "Зенита" поддержал решении партнёра по команде Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.

"Я это не обсуждал с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: "Я не в форме". Он забил четыре гола в последних трёх турах? Ну, он же себя лучше знает. Если говорит, что не готов на 100%, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать футболисты, которые лучше готовы",  сказал Клаудиньо.

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Ранее РПЛ признала Дзюбу лучшим футболистом сентября. В прошлом месяце он в трёх матчах забил три гола и сделал две результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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