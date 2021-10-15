Футболист "Зенита" Клаудиньо поддержал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

"Я это не обсуждал с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: "Я не в форме". Он забил четыре гола в последних трёх турах? Ну, он же себя лучше знает. Если говорит, что не готов на 100%, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать футболисты, которые лучше готовы", — сказал Клаудиньо.