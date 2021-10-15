Стали известны самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ

"Спорт-Экспресс" опубликовал свежий рейтинг зарплат игроков КХЛ. В нём не учитываются бонусы и премии хоккеистов.

По 35 миллионов рублей в год или больше получают в общей сложности 150 игроков лиги. Больше всего среди них представителей столичного ЦСКА (14), петербургского СКА (14), уфимского "Салавата Юлаева" (13), екатеринбургского "Автомобилиста" (13) и омского "Авангарда" (13).

Больше всех зарабатывает защитник "Барыса" из Нур-Султана Даррен Дитц. Зарплата канадского хоккеиста, выступающего за сборную Казахстана, составляет 100 миллионов рублей в год.

Второе место в рейтинге занимает нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачёв (95 миллионов рублей). Третье место разделили финский форвард "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен и нападающий ярославского "Локомотива" Максим Шалунов (по 90 миллионов).