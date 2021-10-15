Кучеров набрал четыре очка в победном матче "Тампы-Бэй" с "Детройтом"

Победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде в овертайме одолел "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.

Ещё за шесть с половиной минут до конца основного времени "Тампа-Бэй" уступала с разницей в три шайбы, но смогла переломить ход встречи. Победный гол в овертайме забил Ондржей Палат.

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. По дублю оформили Палат и капитан команды Стивен Стэмкос, по разу отличились Росс Колтон и Алекс Киллорн. Один пас отдал российский защитник команды из Флориды Михаил Сергачёв.