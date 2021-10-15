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Кучеров набрал четыре очка в победном матче "Тампы-Бэй" с "Детройтом"

Ещё за шесть с половиной минут до конца основного времени команда из Флориды уступала с разницей в три шайбы, но смогла переломить ход встречи.

15 октября, 08:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/1448851936275542037/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tblightning</a></p>

Фото © Twitter / tblightning

Победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде в овертайме одолел "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.

Ещё за шесть с половиной минут до конца основного времени "Тампа-Бэй" уступала с разницей в три шайбы, но смогла переломить ход встречи. Победный гол в овертайме забил Ондржей Палат.

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. По дублю оформили Палат и капитан команды Стивен Стэмкос, по разу отличились Росс Колтон и Алекс Киллорн. Один пас отдал российский защитник команды из Флориды Михаил Сергачёв.

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У "Детройта" четыре шайбы забросил канадский форвард Тайлер Бертуцци. По разу ворота российского голкипера "Тампы-Бэй" Андрея Василевского поразили его соотечественник Владислав Наместников и американец Дилан Ларкин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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