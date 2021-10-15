Кучеров набрал четыре очка в победном матче "Тампы-Бэй" с "Детройтом"
Ещё за шесть с половиной минут до конца основного времени команда из Флориды уступала с разницей в три шайбы, но смогла переломить ход встречи.
Фото © Twitter / tblightning
Победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде в овертайме одолел "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.
Ещё за шесть с половиной минут до конца основного времени "Тампа-Бэй" уступала с разницей в три шайбы, но смогла переломить ход встречи. Победный гол в овертайме забил Ондржей Палат.
Shocker...your @NewAmsterdam Goal of the Game! ⤵️ #TBLvsDET pic.twitter.com/UKhJO61JmB— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 15, 2021
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. По дублю оформили Палат и капитан команды Стивен Стэмкос, по разу отличились Росс Колтон и Алекс Киллорн. Один пас отдал российский защитник команды из Флориды Михаил Сергачёв.
У "Детройта" четыре шайбы забросил канадский форвард Тайлер Бертуцци. По разу ворота российского голкипера "Тампы-Бэй" Андрея Василевского поразили его соотечественник Владислав Наместников и американец Дилан Ларкин.
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