Фигурист Самарин выиграл короткую программу на турнире в Будапеште

Российский фигурист Александр Самарин выиграл короткую программу на международном турнире серии "Челленджер" в Венгрии. Соревнования Budapest Trophy проходят на льду "Вашаш-арены" в Будапеште.

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года получил от судей 74,46 балла. Второе место занимает представитель Украины Иван Шмуратко (73,22), третьим идёт итальянец Маттео Риццо (72,94). Действующий чемпион Европы россиянин Дмитрий Алиев показал пятый результат (69,70).

Медали Budapest Trophy в мужском одиночном разряде будут разыграны в пятницу, 15 октября, после исполнения произвольной программы.