Игорь Ларионов стал главным тренером олимпийской сборной России по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назначен на аналогичную должность в олимпийской национальной команде, которая является ближайшим резервом основной сборной страны. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

На его место назначен Олег Браташ, который до этого руководил олимпийской сборной страны. Добавим, что текущий сезон станет для Ларионова третьим в системе сборных команд.

"Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодёжной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодёжными командами на клубном уровне", — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.