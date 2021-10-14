Игорь Ларионов стал главным тренером олимпийской сборной России по хоккею
До этого он работал в национальной команде до 20 лет. Кроме него назначение получил и Олег Браташ, который теперь возглавит молодёжку.
Фото © ФХР
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назначен на аналогичную должность в олимпийской национальной команде, которая является ближайшим резервом основной сборной страны. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
На его место назначен Олег Браташ, который до этого руководил олимпийской сборной страны. Добавим, что текущий сезон станет для Ларионова третьим в системе сборных команд.
"Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодёжной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодёжными командами на клубном уровне", — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.
Ранее Лайф сообщал, что главным тренером основной сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине станет Алексей Жамнов.
Комментариев: 0