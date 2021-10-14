"Никакая не политика": Преемник Хабиба Махачев высказался о шутке Нурмагомедова в адрес Макгрегора
Ранее боец потроллил своего ирландского коллегу, упомянув недавнее происшествие в столичной подземке.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, EPA / MAXIM SHIPENKOV
Российский мастер смешанных единоборств Ислам Махачев оценил шутку своего коллеги Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора, в которой тот упомянул недавний инцидент в московском метро.
"Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает, как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто чтобы подколоть Макгрегора", — отметил Махачев в беседе с "Чемпионатом".
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Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил с ним фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к недавней драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
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