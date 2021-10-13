"Где моя медаль от Бастрыкина?": Хабиб жёстко потроллил Макгрегора, вспомнив про избиение приезжими в метро
Их поединок состоялся в октябре 2018 года. Победу тогда одержал наш боец, а сразу после матча на ринге и за его пределами началась массовая драка.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем, Wikippedia
Российский боец, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов потроллил ирландца Конора Макгрегора, упомянув недавний случай с избиением приезжими в метро мужчины. Шуточный снимок он выложил в своём инстаграме.
© instagram / khabib_nurmagomedov
"Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" — написал Нурмагомедов.
Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Победу в нём одержал россиянин, однако сразу после поединка в октагоне и за его пределами началась массовая драка с участием представителей обеих команд.
Ранее Лайф сообщал, что 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Роман Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
ММА. Интересное по теме
"Расстраиваться не стоит": Валуев прокомментировал запрет российским бойцам участвовать на чемпионате Европы по ММА в Киеве
вчера в 13:08
Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по ММА в Киеве
вчера в 08:16
"Надругательство и позор" или "крутой поединок": Эксперты оценили легендарный бой Джигурда – Милонов
10 октября, 11:06
Комментариев: 0