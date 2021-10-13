"Где моя медаль от Бастрыкина?": Хабиб жёстко потроллил Макгрегора, вспомнив про избиение приезжими в метро

Их поединок состоялся в октябре 2018 года. Победу тогда одержал наш боец, а сразу после матча на ринге и за его пределами началась массовая драка.