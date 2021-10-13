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"Где моя медаль от Бастрыкина?": Хабиб жёстко потроллил Макгрегора, вспомнив про избиение приезжими в метро

Их поединок состоялся в октябре 2018 года. Победу тогда одержал наш боец, а сразу после матча на ринге и за его пределами началась массовая драка.

13 октября, 09:20
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikippedia</a></p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем, Wikippedia

Российский боец, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов потроллил ирландца Конора Макгрегора, упомянув недавний случай с избиением приезжими в метро мужчины. Шуточный снимок он выложил в своём инстаграме.

© instagram / khabib_nurmagomedov

© instagram / khabib_nurmagomedov

"Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" написал Нурмагомедов.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Победу в нём одержал россиянин, однако сразу после поединка в октагоне и за его пределами началась массовая драка с участием представителей обеих команд.

Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" избитого приезжими в московском метро

Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" избитого приезжими в московском метро

Ранее Лайф сообщал, что 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Роман Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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