"Будем разговаривать": Карпин может уйти из сборной России даже в случае выхода на ЧМ в Катар
Напомним, если национальная команда попадёт в стыковые матчи, то соглашение будет автоматически продлено до марта следующего года.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может покинуть национальную команду даже в случае её попадания на чемпионат мира в Катар. Об этом он рассказал в интервью "РБ-Спорт".
"Допускаю ли я, что уйду из сборной России, даже если выйдет на ЧМ? Ну да, почему нет? Поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет", — заявил Карпин.
По его словам, основной вопрос заключается в предложении, которое ему могут не сделать представители РФС.
"В случае выхода на ЧМ, дай Бог с первого места, будем разговаривать. Сейчас нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Всё зависит от предложения", — добавил Карпин.
Он также не исключает иного варианта развития событий, при котором ему поступит предложение от клуба, которое будет лучше, чем у сборной России. Однако пока он не готов сказать, что именно он выберет.
Напомним, контракт Валерия Карпина рассчитан до конца 2021 года. Он будет автоматически продлён до марта, если сборная займёт второе место и выйдет в стыковые матчи за право поехать на ЧМ в Катар.
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